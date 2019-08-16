По данным Бурятского гидрометцентра, 16 августа по республике местами по северу небольшие дожди, днём возможны грозы, по остальной территории преимущественно без осадков
Утром местами туманы. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 19-24, местами 13-18 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём 21-23 тепла.
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, Фото:
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