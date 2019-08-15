В Железнодорожном районе Улан-Удэ прошла приёмка двух дворов













- Во дворах была произведена укладка асфальта и установка бордюров. Большинство дворов планируем сдать до 1 сентября. Ещё есть 8 дворовых территорий, где сейчас работает ТГК, там сделают теплосети, а затем мы будем заниматься благоустройством. В тех дворах завершим работы 15-20 сентября. Также есть два проблемных двора – там стоят самовольные гаражи. Жители приняли решение, что эти гаражи не должны там находиться, а хозяева не убирают. Администрация, полиция, жители дома ведут борьбу с владельцами незаконно установленных гаражей. А мы ждем, вопрос скоро разрешится, - рассказал Павел Кузнецов, главный инженер компании «ОКС плюс» - подрядчика.



Дворы принимали с использованием специализированного устройства – курвиметра, который предназначен для расчёта уложенного асфальта.



- Все работы выполнены в соответствии с утверждённым дизайн-проектом. Были некоторые недочёты, которые оперативно устранялись подрядчиком, на все вопросы активно реагировали управляющая компания, администрация района, комитет городского хозяйства. Гарантия – не менее 5 лет, - сообщил Николай Мадюскин, консультант отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства Улан-Удэ.



- Во дворах была произведена укладка асфальта и установка бордюров. Большинство дворов планируем сдать до 1 сентября. Ещё есть 8 дворовых территорий, где сейчас работает ТГК, там сделают теплосети, а затем мы будем заниматься благоустройством. В тех дворах завершим работы 15-20 сентября. Также есть два проблемных двора – там стоят самовольные гаражи. Жители приняли решение, что эти гаражи не должны там находиться, а хозяева не убирают. Администрация, полиция, жители дома ведут борьбу с владельцами незаконно установленных гаражей. А мы ждем, вопрос скоро разрешится, - рассказал Павел Кузнецов, главный инженер компании «ОКС плюс» - подрядчика.Дворы принимали с использованием специализированного устройства – курвиметра, который предназначен для расчёта уложенного асфальта.- Все работы выполнены в соответствии с утверждённым дизайн-проектом. Были некоторые недочёты, которые оперативно устранялись подрядчиком, на все вопросы активно реагировали управляющая компания, администрация района, комитет городского хозяйства. Гарантия – не менее 5 лет, - сообщил Николай Мадюскин, консультант отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства Улан-Удэ.









По его словам, заявки от жителей на будущий год уже принимаются, перечень размещён на официальном сайте администрации города. Уже есть заявки по 53 дворам. Конкретное количество дворовых территорий, который обустроят в следующем году, ещё не названо. Сумма будет выделена примерно такая же, как и в этом году – 75 миллионов рублей.

По его словам, заявки от жителей на будущий год уже принимаются, перечень размещён на официальном сайте администрации города. Уже есть заявки по 53 дворам. Конкретное количество дворовых территорий, который обустроят в следующем году, ещё не названо. Сумма будет выделена примерно такая же, как и в этом году – 75 миллионов рублей.

В этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ» проводятся работы по благоустройству 37 дворов и 2-х общественных территорий на общую сумму 75 миллионов рублей. На сегодня завершены работы по благоустройству 18 дворовых территорий. В основном проводятся работы по асфальтированию и установке бордюра, также в некоторых дворах устанавливают лавочки, урны, предусматривают освещение.В будущем жильцы озеленят дворовые территории, посадят цветы и кустарники.Сегодня представители администрации Железнодорожного района и Комитета городского хозяйства провели приёмку двух смежных дворов: на улице Гагарина, 14 и на проспекте 50-летия Октября, 16.Работы по благоустройству дворов оценила одна из жительниц, она рассказала, что раньше жители страдали от одной проблемы – во время дождей у подъездов образовывались большие лужи.- Результат работы неплохой, я посмотрела – сливы есть, лужи не скапливаются. Осенью-весной во время дождей здесь появлялась огромная лужа, было такое месиво, пройти было невозможно. Подъезд затапливало, чтобы выйти или войти, нужно было постоянно прыгать через лужи, ставить камни. Сейчас всё замечательно, двор, как видите, очень аккуратный, - поделилась Юлия Забанова, жительница дома по проспекту 50-летия Октября.Работы по благоустройству во дворе по улице Гагарина вышли на сумму 368 тысяч рублей, на эти деньги подрядчик заасфальтировал площадь в 296 кв.м. Работы во дворе на проспекте 50-летия Октября стоили 630 тысяч рублей, была заасфальтирована площадка в 544 кв.м.