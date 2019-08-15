Чаще всего в Бурятию контрабандно пытаются ввезти боеприпасы и нефрит





15 уголовных дел и более 1,5 тысячи дел по административным правонарушениям возбудила Бурятская таможня за 7 месяцев 2019 года.



Из 15 уголовных дел: 6 – за контрабанду сильнодействующих веществ, 2 – за контрабанду леса, 5 – за невозвращение валютной выручки, на общую сумму более 85 млн рублей. Ещё 2 уголовных дела возбуждено за неуплату в бюджет 7,7 млн рублей таможенных платежей, сообщает пресс-служба ведомства.



Как сообщил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, за последние три года чаще всего из Бурятии контрабандно пытались вывезти боеприпасы, лесоматериалы, валюта, нефрит, культурные ценности. Незаконно ввезти - наркотические и сильнодействующие средства.



С января по июль 2019 года возбуждено 1586 дел об административных правонарушениях, что на 26% больше, чем за тот же период 2018 года.



Предметами административных правонарушений при ввозе были: коммерческие партии товаров народного потребления, продукты питания, сигареты, электрошокеры, холодное оружие, алкогольная продукция. При вывозе – образцы полудрагоценных камней, патроны, валюта.



42% от общего числа правонарушений – недекларирование и недостоверное декларирование товаров, на втором месте (27%) – несоблюдение запретов и ограничений при ввозе и вывозе товаров для личного пользования.



За 7 месяцев 2019 года по решению суда было обращено в федеральную собственность имущества на сумму более 15 миллионов рублей.



По постановлениям судов взыскано в бюджет государства больше 7 миллионов рублей, значительная часть этой суммы – штрафы за нарушение валютного законодательства.

Также в этом списке валюта, культурные ценности, лесоматериалы