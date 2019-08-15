Росгвардейцы Бурятии обследовали 467 школ



Сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в обследовании 467 образовательных учреждений, провели более 400 учебных тренировок на объектах образования, на которых отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных происшествий.



Кроме того, сотрудники Росгвардии проверяют деятельность частных охранных организаций, заключивших договоры на оказание охранных услуг с образовательными учреждениями.



- В Улан-Удэ проведено более 30 проверок по соблюдению законодательства частно-детективной охранной деятельности. В ходе проверок выявлено 5 нарушений, среди которых наиболее частыми являются отсутствие удостоверения и личной карточки частного охранника. По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечены 2 юридических лица и 2 руководителя охранных агентств, вынесено 3 предписания об устранении выявленных недостатков. К началу учебного года все частные охранные предприятия в образовательных учреждениях будут проверены в полном объёме, - отметил сотрудник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Бурятии Андрей Куренков.



Ежесуточно в Бурятии для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности заступают на службу 88 групп задержания, в Улан-Удэ – 40 экипажей.



Дежурный офицер пульта централизованной охраны принимает решение, какой ближайший наряд отправить, а также определяет, сколько именно экипажей направить на место вызова. В приоритете – объекты образования.



В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии Бурятии обследуют образовательные учреждения республики. В зоне реагирования подразделений вневедомственной охраны расположен 131 объект, 127 из которых уже подключены на пульты централизованной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.Вчера сотрудники вневедомственной охраны обследовали среднюю общеобразовательную школу № 44 Улан-Удэ.- В данной школе в прошлом году был выявлен ряд замечаний, которые на данный момент устранены. Сегодня проверили состояние системы видеонаблюдения, пропускного режима и состояние инженерно-технической укреплённости объекта. Нареканий со стороны инженерно-технических средств охраны на этом объекте нет, - сообщил старший инспектор отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ УВО ВНГ России по Бурятии Сергей Пятков.Администрация учреждения установила камеры наружного видеонаблюдения и огородила периметр школы.- В последнее время усилились меры предосторожности и безопасности для детей в образовательных учреждениях. С утра у нас на входе стоит дежурный администратор, вахтёр, сотрудник частного охранного агентства и дежурный учитель. Также установили рамки металлоискателя, - сказала заместитель директора школы № 44 Дарима Шаланова.