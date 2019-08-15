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Жители Бурятии украли коров почти на миллион рублей

Жители Бурятии украли коров почти на миллион рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Крупного рогатого скота лишились 11 человек

В Бичурском районе Бурятии осудили двух скотокрадов. Они украли 33 головы крупнорогатого скота у 11 фермеров. Общий материальный ущерб составил 835 тысяч рублей.

Приговором суда одному их мужчин назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второго приговорили к трём годам колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста.

Кроме того, с осуждённых взыскан материальный ущерб, причинённый потерпевшим, в сумме 625 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.

приговор скотоводство
 
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