Жители Бурятии украли коров почти на миллион рублей

Крупного рогатого скота лишились 11 человек



В Бичурском районе Бурятии осудили двух скотокрадов. Они украли 33 головы крупнорогатого скота у 11 фермеров. Общий материальный ущерб составил 835 тысяч рублей.



Приговором суда одному их мужчин назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второго приговорили к трём годам колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста.



Кроме того, с осуждённых взыскан материальный ущерб, причинённый потерпевшим, в сумме 625 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.



