В Чите проведут спартакиаду жителей и трудовых коллективов

В рамках мероприятия пройдут соревнования по волейболу, мини-футболу, шашкам и перетягиванию каната



В столице Забайкальского края состоится спартакиада трудовых коллективов и жителей Центрального района. Спортивное событие будет посвящено 45-летию микрорайона Северный.



Мероприятие состоится 17 августа в лесном массиве микрорайона Северный. Торжественное открытие начнётся в 10:00. С 10:30 пройдут соревнования по волейболу, мини-футболу, дартсу, русским шашкам, бочча и спортивному ориентированию. Также состоятся спортивные конкурсы «Баскетболист» и «Футболист».



В 14:30 гости праздника могут поучаствовать в спортивном конкурсе «Скакалка-Великан», а в 15:00 – в соревновании по перетягиванию каната. Награждение и закрытие спартакиады состоится в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».

