На театральной площади зрителям покажут насыщенную концертную программу
30 августа на улан-удэнской театральной площади имени Лхасарана Линховоина состоится главный праздник Советского района «С днём рождения, любимый город!», посвящённый празднованию Дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ со ссылкой на районную администрацию.
Музыкально-хореографическое театрализованное представление начнётся в 16:00. Гостей и жителей столицы Бурятии ждёт насыщенная концертная программа и масса положительных эмоций.
Похожие мероприятия пройдут и в других районах города. По предварительным данным в Железнодорожном районе 29 августа в 17:00 состоится театрализованная праздничная программа «Весёлый праздник в добром парке» в парке имени С. Н. Орешкова. В Октябрьском районе 28 августа в 18:00 проведут музыкальный фестиваль «Наполним музыкой сердца» в парке «Юбилейный».
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Жителей Советского района приглашают на праздник Улан-Удэ
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