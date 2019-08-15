«Сейчас отсутствие таких полномочий существенно осложняет племенную работу», - отмечают в минсельхозпроде Бурятии
Полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти в области племенного животноводства скорректированы. Соответствующий закон вступает в силу 13 августа.
- В частности, документ закрепляет за регионами право на экспертизу племенной продукции и выдачу племенных свидетельств. Сейчас отсутствие таких полномочий существенно осложняет племенную работу, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода со ссылкой на ГКУ «Госплемслужба Республики Бурятия».
Также в документе прописана норма, устанавливающая основания для отказа в государственной регистрации племенных животных и племенных стад. Например, таким основанием будет считаться непредставление гражданами или юридическими лицами, занимающимися разведением, данных, которые подлежат включению в государственную книгу племенных животных и государственный племенной регистр.
Экспертизой племенной продукции займутся регионы
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