Экспертизой племенной продукции займутся регионы

«Сейчас отсутствие таких полномочий существенно осложняет племенную работу», - отмечают в минсельхозпроде Бурятии



Полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти в области племенного животноводства скорректированы. Соответствующий закон вступает в силу 13 августа.



- В частности, документ закрепляет за регионами право на экспертизу племенной продукции и выдачу племенных свидетельств. Сейчас отсутствие таких полномочий существенно осложняет племенную работу, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода со ссылкой на ГКУ «Госплемслужба Республики Бурятия».



Также в документе прописана норма, устанавливающая основания для отказа в государственной регистрации племенных животных и племенных стад. Например, таким основанием будет считаться непредставление гражданами или юридическими лицами, занимающимися разведением, данных, которые подлежат включению в государственную книгу племенных животных и государственный племенной регистр.

