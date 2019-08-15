Иркутские легкоатлеты завоевали 44 медали на всероссийских соревнованиях

У Забайкальского края – 2 медали



В Иркутске с 10 по 11 августа состоялись всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал иркутских легкоатлетов». В состязаниях на стадионе ИРНИТУ приняли участие легкоатлеты из Санкт-Петербурга, Амурской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Забайкальского, Красноярского, Алтайского, Приморского краёв, республик Бурятия и Саха (Якутия).



Забайкальские спортсмены завоевали две серебряных медали. По информации пресс-службы минспорта края, на дистанции 1500 метров вторым пришёл Антон Магометов. Михаил Карбушев также стал вторым на дистанции 5000 метров.



На соревнованиях очень успешно выступили спортсмены Иркутской области. Среди мужчин в беге на дистанции 100 метров первым финишировал Михаил Идрисов, на дистанции 200 метров победил Артём Копырялов. В беге на 400 метров серебряным призёром стал Андрей Бадейников. В беге на 800 метров бронзу взял Даниил Шведов. На 5000 метров третий результат показал Леонид Кувычка. В беге с барьерами на 110 метров второе место занял Илья Бочаров. В барьерном беге на 400 метров все призовые места заняли спортсмены Иркутской области: первое место – Вадим Резвых, второе – Дмитрий Пасечник, третье – Михаил Вологин.



В прыжке в длину лидировал Тимур Идрисов, второй результат – у Даниила Старцева, на третьем месте – Дмитрий Бочкарёв. В прыжке с шестом победу одержал Матвей Волков, вторым стал Павел Вантеев, третьим – Вячеслав Вантеев. В прыжке в высоту победил Даниил Кучин, второе место занял Дмитрий Скороходов, замкнул тройку призёров Ростислав Рахимов.



В тройном прыжке золотую медаль завоевал Иван Татаринов, он же стал вторым в метании копья. Бронзовой медалью в метании копья награждён Алексей Бурцев. В толкании ядра первенствовал Александр Коноваленко, серебряную награду выиграл Матвей Чумаченко, бронзовую медаль взял Сергей Волков.



Среди женщин в беге на 100 и 200 метров победила Ксения Елизова, второй финишировала Екатерина Иванова. Бронзовым призёром на 200-метровой дистанции стала Валентина Листкова. В беге на 400 метров первое место заняла Кристина Байкова, второе место – Екатерина Иванова, третье – Валентина Листкова. Золотую медаль в беге на 800 метров выиграла Кристина Байкова, бронза – у Ольги Родиошкиной. На 1500 метров серебряным призёром стала Ольга Ницина.



В прыжке с шестом лучший результат показала Валерия Никонова, второй стала Нина Клюжева, замкнула тройку лидеров Анастасия Саврасова. В прыжках в высоту и длину второе место заняла Анна Лелякова. В метании копья победила Анна Лелякова, на втором месте – Анна Горбачева, на третьем – Татьяна Сницарева. В толкании ядра золотую медаль завоевала Анна Горбачева, серебро получила Татьяна Сницарева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

