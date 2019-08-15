В Бурятии из леса вывезли 30 мешков мусора

















Бурятии примет участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». В рамках акции запланированы мероприятия по очистке леса от мусора, выставки лесной тематики, встречи специалистов лесной отрасли с жителями сёл, проведение тематических уроков в школах и занятий в дошкольных учреждениях для пропаганды бережного отношения к лесам.Сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза уже провели первое мероприятие в рамках акции. Работники убрались в местности Белокаменка Баргузинского района. Они собрали и вывезли более 30 мешков мусора: бутылок, пакетов, пластика, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства- Мы хотим показать людям, что чистота в лесу зависит только от нас. Вот шёл человек по лесу, увидел бумажку, и тоже решил бросить мусор, потому что и до него тут было грязно. Так со временем лес превращается в свалку. Мы же просим жителей и туристов Бурятии соблюдать чистоту и порядок, - рассказали сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза.