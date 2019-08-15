В Физкультурно-спортивном комплексе будет проходить чемпионат мира по боксу среди женщин
В столицу республики прибыли представители Международной федерации бокса (AIBA). Об этом сообщил на своей странице в соцсети Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодёжной политики Бурятии,
- 13 августа в Улан-Удэ со вторым инспекционным визитом прибыли представители Международной федерации бокса (AIBA), старший спортивный менеджер David Llaurado (гражданин США мексиканского происхождения, проживающий в настоящее время в Швейцарии) и технический делегат Wayne Rose (гражданин Австралии, путешествие которого из Сиднея до Улан-Удэ заняло 26 часов). В первый день пребывания проведён осмотр Физкультурно-спортивного комплекса. Комиссия дала высокую оценку подготовки спортивного объекта к чемпионату, - сообщил министр.
Также он добавил, что делегация пробудет в регионе до 16 августа.
Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт в Улан-Удэ с 3 по 13 октября 2019 года. Даты были установлены международной ассоциацией бокса AIBA 22 января этого года. Решение о проведении главных стартов мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ исполком AIBA принял осенью 2018 года.
Ранее в марте в Бурятии работала техническая делегация международной ассоциации бокса АИБА (AIBA). Она прибыла в Улан-Удэ, чтобы проверить готовность объектов, задействованных в проведении чемпионата мира по боксу среди женщин. Особое внимание было также уделено Физкультурно-спортивного комплексу, в котором и будет проходить чемпионат мира.
В Улан-Удэ представители Международной федерации бокса осмотрели ФСК
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