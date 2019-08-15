На один день аллея парка Нерчинска станет купеческой улицей
17 августа в забайкальском городе Нерчинске пройдёт фестиваль городской среды «В саду Даурского Версаля». Мероприятие приурочено к празднованию 330-летия со дня присвоения Нерчинску статуса города.
В этот день центральная аллея городского парка превратится в полюбившуюся горожанам купеческую улицу, где каждый желающий сможет дефилировать в исторических костюмах. Кроме того, будут реконструированы казачьи посиделки, чайная церемония с дегустацией нескольких сортов чая. Эпоху 20 века представят также литературные площадки и ретро-танцы.
По всей территории парка расположится торговая ярмарка, будут работать фольклорно-этнографические интерактивные площадки. В фестивале примут участие и жители сельских поселений. Они представят свою развлекательную программу. Для детей предусмотрены отдельные мероприятия: народные игры, конкурсы и забавы. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
В Забайкалье пройдёт ретро-фестиваль «В саду Даурского Версаля»
Общество, Фото:
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