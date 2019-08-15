В Улан-Удэ сверят дома

Началась подготовка ко Всероссийской переписи населения



В преддверии Всероссийской переписи населения 2020 года в Улан-Удэ начали работу 89 регистраторов переписи. В Бурятстате прошёл обучающий семинар, сразу после которого регистраторы в течение месяца обойдут весь город по участкам, на месте проверят фактическое наличие домов и внесут изменения в схем-планы городских кварталов.



- Предоставленные администрацией списки домов могут быть неактуальными или неполными, так как строительство в городе, а особенно в пригородах идёт быстрыми темпами, поэтому регистраторы внесут в списки недостающие дома, новостройки, самоволки и тому подобное, и отметят несуществующие и брошенные нежилые дома, - сообщает пресс-служба Бурятстата.



В многоквартирных домах регистраторы уточнят количество квартир и подъездов, а в частных домах могут поинтересоваться количеством проживающих.



- Предоставленная регистраторам информация является конфиденциальной и не подлежит передаче сторонним организациям и лицам, - отмечают в ведомстве.



Также регистраторы проверят наличие указателей с названиями улиц и номерами домов для наведения порядка в адресном хозяйстве города.



- Работа регистратора нацелена на актуализацию и детализацию информации по спискам адресов домов. Эти данные являются основой для деления территории населённых пунктов на переписные и счётные участки, и для расчёта количества переписчиков для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Подготовительная работа очень важна для наиболее полного охвата жителей при переписи населения. Регистраторы при себе будут иметь паспорт, официальное удостоверение регистратора и синюю сумку с надписью «Всероссийская перепись населения 2020, – пояснил руководитель Бурятстата Александр Сарапов.



Бурятстат просит всех жителей оказать содействие регистраторам, а жителей частного сектора – оградить регистраторов от нападения собак.

