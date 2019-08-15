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В Бурятии уничтожили 29 партий некачественных кондитерских изделий

В Бурятии уничтожили 29 партий некачественных кондитерских изделий
Общество,  Фото:pixabay.com
Общий вес такой продукции составил 173 кг

За первое полугодие управлением Роспотребнадзора по Бурятии исследовано 476 проб хлебобулочной продукции и кондитерских изделий по показателям качества и безопасности на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

По результатам исследований, доля кондитерских изделий, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 6,8%. Удельный вес проб продукции, не соответствующей нормативным требованиям по физико-химическим показателям - 1,4%. 

- На протяжении последних 3 лет превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды, микотоксины) не обнаружено. Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в хлебобулочных и кондитерских изделиях не превышала гигиенические нормативы. Наличие генетически модифицированных организмов не установлено, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в предприятиях торговли, общественного питания, пищевой промышленности выявлены нарушения в части несоблюдения условий хранения хлеба, отсутствия контроля за температурно-влажностным режимом хранения, неудовлетворительного санитарно-технического состояния производственных помещений, нарушения условий хранения продовольственного сырья. 
 
По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечены более 18 виновных лиц с наложением штрафов на общую сумму 290 тысяч рублей и административными наказаниями в виде предупреждений. Изъяты из оборота и уничтожены 29 партий кондитерских изделий общим весом 173 кг. 
 
- В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками. В организациях мелкорозничной сети отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных изделий должен осуществляться в упакованном виде. Не допускается реализация кондитерских изделий с кремом в неупакованном виде по методу самообслуживания. Кремовые кондитерские изделия должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками, торты должны поставляться в стандартной таре изготовителя. Транспортировка кремовых кондитерских изделий на открытых листах или лотках не допускается, - заключили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

кондитерские изделия нарушения
 
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