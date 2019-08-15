Обладателям премии вручат диплом и денежное вознаграждение
Начался приём документов на соискание государственной премии Забайкальского края. Этой наградой поощряются забайкальцы, получившие признательность общественности за профессионализм, выдающиеся достижения в трудовой и общественной деятельности на благо региона. Лауреаты премии получат диплом и денежное вознаграждение.
Награды будут присуждаться в нескольких номинациях:
- за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие системы здравоохранения региона;
- за внедрение новых форм социальной работы в крае;
- за активную социально-значимую деятельность в сфере образования;
- за общественную деятельность на благо Забайкальского края;
- за вклад в модернизацию ЖКХ;
- за заслуги в сохранении природных ресурсов, охране окружающей среды;
- за вклад в развитие экономики.
Соискатели премии представляются общественными советами, коллективами организаций. Документы принимаются до 26 августа в администрации губернатора Забайкальского края. Среди них ходатайство о награждении, характеристика гражданина с указанием конкретных достижений и краткой биографической справкой, выписка из протокола общего собрания организации о выдвижении гражданина на соискание государственной премии, согласие гражданина на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ о защите персональных данных. Также могут быть представлены документы, подтверждающие опубликование материалов в средствах массовой информации о достижениях гражданина. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Забайкалье принимает документы на соискание госпремии
Общество, Фото:
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