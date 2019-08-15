Почти месяц проводился плановый ремонт
Плавательный бассейн в ФСК в Улан-Удэ открывается 19 августа. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Дирекции спортивных сооружений.
На плановый технический ремонт бассейн закрыли 21 июля. Также временно прекратил работу СПА-центр.
Запись в группы плавания начнётся с 1 сентября.
На следующей неделе откроется бассейн в ФСК в Улан-Удэ
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