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На следующей неделе откроется бассейн в ФСК в Улан-Удэ

На следующей неделе откроется бассейн в ФСК в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Почти месяц проводился плановый ремонт

Плавательный бассейн в ФСК в Улан-Удэ открывается 19 августа. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Дирекции спортивных сооружений.

На плановый технический ремонт бассейн закрыли 21 июля. Также временно прекратил работу СПА-центр.

Запись в группы плавания начнётся с 1 сентября.
ФСК бассейн
 
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