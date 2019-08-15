На следующей неделе откроется бассейн в ФСК в Улан-Удэ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Почти месяц проводился плановый ремонт



Плавательный бассейн в ФСК в Улан-Удэ открывается 19 августа. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Дирекции спортивных сооружений.



На плановый технический ремонт бассейн закрыли 21 июля. Также временно прекратил работу СПА-центр.



Запись в группы плавания начнётся с 1 сентября.

