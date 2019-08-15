В Бурятии у пастуха украли седло





Седло украли, когда мужчина, нанятый для выпаса коров, оставил коня рядом с оградой, и пошёл в дом попить чай. Ущерб составил восемь тысяч рублей.



Полицейские установили и задержали подозреваемого - 53-летнего соседа. Украденное седло изъяли, ранее мужчина не судим.



Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В Бичурском районе Бурятии вечером 13 августа в полицию обратился местный житель, ведущий подсобное хозяйство, и заявил о краже седла.