Мужчина выловил 67 хвостов омуля
В акватории озера Байкал в районе посёлка Клюевка Кабанского района Бурятия задержан браконьер. Мужчина на весельной резиновой лодке рыболовной сетью незаконно выловил 67 особей байкальского омуля.
Рыба и орудия лова изъяты, ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил около 250 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, браконьеру грозит до 2 лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На Байкале в Бурятии браконьер выловил омуля на 250 тысяч рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Индийская компания заинтересовалась разработками бурятских фирм. ВИДЕО
Её сосед выходил из дома, не запирая двери
Потерпевшая забыла кошелёк на клавиатуре банкомата
Потерпевший не стал писать заявления в полицию
Республика относится к территориям с «благополучной вакцинацией»
Горожанам покажут боевик, комедии и фэнтези
Аферисты забрали эти средства себе
Пьяный мужчина не реагировал на визг кролика и просьбы дочери не бить Зайчика
Общая стоимость реконструкции составляет 30,5 млн рублей
Нужно придумать сюжет, сделать фото в музее - оригинальные костюмы приветствуются
На этот раз в городе помыли граффити
Уроженцу посёлка Каменск «заказали» продавца пылесосов «Кирби»
Женщина не поддерживала отношения с детьми
Долг составил более трёх миллионов рублей
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа по республике местами небольшие дожди, днём возможна гроза с порывистым ветром