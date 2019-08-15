На Байкале в Бурятии браконьер выловил омуля на 250 тысяч рублей

Мужчина выловил 67 хвостов омуля



В акватории озера Байкал в районе посёлка Клюевка Кабанского района Бурятия задержан браконьер. Мужчина на весельной резиновой лодке рыболовной сетью незаконно выловил 67 особей байкальского омуля.



Рыба и орудия лова изъяты, ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил около 250 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело, браконьеру грозит до 2 лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

