Её сосед выходил из дома, не запирая двери
В отдел полиции обратился житель посёлка Баляга Забайкальского края и сообщил, что кто-то украл из его дома сотовый телефон и музыкальные колонки. Он оценил ущерб на сумму в восемь тысяч рублей.
Днём мужчина отлучался из дома, при этом входную дверь он не запирал. Вернувшись, беспечный хозяин обнаружил пропажу. Сотрудники полиции установили подозреваемую, ею оказалась соседка потерпевшего. У неё обнаружили украденные вещи.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалка украла смартфон и колонки из незапертого дома
Общество, Фото:
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