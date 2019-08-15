Забайкалка украла смартфон и колонки из незапертого дома

Её сосед выходил из дома, не запирая двери



В отдел полиции обратился житель посёлка Баляга Забайкальского края и сообщил, что кто-то украл из его дома сотовый телефон и музыкальные колонки. Он оценил ущерб на сумму в восемь тысяч рублей.



Днём мужчина отлучался из дома, при этом входную дверь он не запирал. Вернувшись, беспечный хозяин обнаружил пропажу. Сотрудники полиции установили подозреваемую, ею оказалась соседка потерпевшего. У неё обнаружили украденные вещи.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

