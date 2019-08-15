Читинка заплатила за съёмную квартиру украденными деньгами

Потерпевшая забыла кошелёк на клавиатуре банкомата



В полицию обратилась 52-летняя читинка с заявлением о краже имущества. Женщина снимала деньги в одном из отделений банка. После этого она ушла и забыла на клавиатуре банкомата кошелёк, в котором были 6 900 рублей. Когда женщина вернулась обратно, кошелька уже не было.



Стражи порядка нашли подозреваемую, ей оказалась 58-летняя читинка. Выяснилось, что украденными деньгами злоумышленница уже успела расплатиться за съёмную квартиру.



По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

