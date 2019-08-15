В Забайкалец забрал себе выпавший в магазине телефон

Потерпевший не стал писать заявления в полицию



В Забайкальском крае житель посёлка Горный в июле, находясь в магазине, выронил из кармана гаджет и потерял его. Однако заявление в полицию потерпевший не написал.



Стражи порядка установили обстоятельства совершения кражи и владельца гаджета.



Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 22-летний местный житель. Ранее судимый за разбойное нападение мужчина, обнаружив телефон, забрал находку себе.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за кражу. Сотовый телефон изъят и возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.