Потерпевший не стал писать заявления в полицию
В Забайкальском крае житель посёлка Горный в июле, находясь в магазине, выронил из кармана гаджет и потерял его. Однако заявление в полицию потерпевший не написал.
Стражи порядка установили обстоятельства совершения кражи и владельца гаджета.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 22-летний местный житель. Ранее судимый за разбойное нападение мужчина, обнаружив телефон, забрал находку себе.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за кражу. Сотовый телефон изъят и возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалец забрал себе выпавший в магазине телефон
Общество, Фото:
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