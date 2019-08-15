Республика относится к территориям с «благополучной вакцинацией»
Ветслужба республики разрабатывает стратегию борьбы с ящуром. Сегодня Бурятия относится к территориям с «благополучной вакцинацией» животных по этому заболеванию.
- Однако на российском уровне для получения официального статуса Международного эпизоотического бюро, необходимо разработать документ, где будут обозначены места свободные от ящура с вакцинацией и без неё, - сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.
В проекте стратегии зонирования предлагается разработать комплексные планы мониторинга заболевания и создания противоящурного иммунитета. На сегодня по информации управления ветеринарии, ежегодная иммунизация животных против опасного заболевания проходит в Кяхтинском, Джидинском, Тункинском, Окинском и Закаменском районах.
Как сообщал «Байкал-Daily», специалисты выявили, что у животных Бурятии низкий иммунитет к ящуру.
В Бурятии разрабатывают стратегию борьбы с ящуром
Общество, Фото:
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