Мошенники оформили на забайкалку кредит 500 тысяч рублей

Аферисты забрали эти средства себе



Забайкальцы продолжают верить мошенникам и отдают им крупные суммы денег.



В среду жертвой мошенников стал 64-летний читинец. Как рассказал потерпевший, он разместил на «Авито» объявление о продаже гаража. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести недвижимость и внести предоплату.



- Мужчине сказали, что ему необходимо подойти к банкомату, после чего под диктовку лже-покупателей он произвёл необходимые манипуляции и, ничего не подозревая, перевёл на счёт злоумышленников 65 тысяч рублей. После этого связь с ними оборвалась, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Другой случай произошёл в Агинском. На телефон 41-летней местной жительницы позвонила неизвестная и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сказала, что кто-то пытается оформить кредит на женщину в личном кабинете онлайн-банка.



Чтобы войти в доверие к потерпевшей, злоумышленница назвала все её персональные данные, а также данные по имеющимся счетам и вкладам. Незнакомка сообщила, что для прекращения несанкционированной операции необходимо назвать реквизиты банковской карты, а также код, который придёт в смс-сообщении. Женщина выполнила все требования и в результате, мошенники оформили на неё кредит в сумме 500 тысяч рублей и украли эти деньги.



Кроме того, мошенники, которые представились работниками банков, присвоили денежные средства ещё у трёх жителей из Читы и районов Забайкалья. В общей сложности потерпевшие, поверив информации о блокировке карты и подозрительных транзакциях, лишились от 14 до 80 тысяч рублей.



- Полицейские рекомендуют в случае поступления звонков от неизвестных, представляющихся работниками банка и призывающими решать вопросы о разблокировки банковской карты или счета, необходимо прерывать разговор. После этого перезванивать самостоятельно, но номерам, указным на карте, - предупреждают в ведомстве.



