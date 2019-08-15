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У Бурятии многодетный отец на глазах ребёнка убил кролика

У Бурятии многодетный отец на глазах ребёнка убил кролика
Общество,  Фото:pixabay.com
Пьяный мужчина не реагировал на визг кролика и просьбы дочери не бить Зайчика

Жителя Баргузинского района Бурятии признали виновным по ст.245 ч.2 п. «б» УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Преступление произошло в марте около трёх часов ночи. Пьяный отец четверых детей поздно вернулся с работы и, находясь на кухне, шумно себя вёл. Жена сделала ему замечание, попросив быть потише, поскольку могут проснуться дети. Услышавшая крики младшая дочь проснулась, мать взяла девочку на руки.

Но мужчина резко отреагировал на замечание и под «горячую руку» попал любимец семьи - кролик по кличке Зайчик. Животное проходило под ногами мужчины, он схватил его и несколько раз ударил его кулаком по морде, кролик завизжал. Дочь кричала и просила прекратить расправу над Зайчиком, но мужчина не останавливался. Он схватился за складной нож-брелок и вонзил его в шею кролика, от чего тот умер.

Наутро отец выбросил окровавленное тело кролика. Позже он заметил отчуждение со стороны дочери. Зайчика семье подарила тётя, младшая дочь была привязана к домашнему любимцу.

Как пояснил потом сам мужчина, он не хотел убивать кролика. Из показаний следует, что преступлению способствовала его ссора с женой и алкогольное опьянение.

Кроме того, чувствуя свою вину, мужчина принёс домой бездомную кошку, похожую на Зайчика, которая стала новым домашним животным. Также после инцидента отец семейства извинился перед всеми и бросил пить.

Баргузинский районный суд приговорил многодетного отца к 3 годам 2 месяцам условно.
приговор жестокое обращение с животными
 
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