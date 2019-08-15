Общая стоимость реконструкции составляет 30,5 млн рублей
В Улан-Удэ на Кирзаводе завершается ремонт тепломагистрали № 4.
Реконструкция производится в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».
Протяжённость тепломагистрали № 4 - 526,7 метров. Реконструкция теплосети проводится в 4 этапа.
- В рамках работ ведётся перекладка основного трубопровода диаметром 150 мм. на диаметр 325 мм. В настоящее время заменено 400 метров тепломагистрали, установлены 4 камеры из 7. Работы завершатся 18 августа, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Общая стоимость реконструкции составляет 30,5 млн рублей.
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