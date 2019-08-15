В Улан-Удэ пройдёт конкурс «Фото в музее»

Нужно придумать сюжет, сделать фото в музее - оригинальные костюмы приветствуются



В преддверии Дня фотографии музей истории Улан-Удэ объявляет конкурс «Фото в музее».



- Вам просто нужно придумать сюжет, сделать фото в музее (оригинальные костюмы приветствуются). Будем рады как одиночным, так и групповым фото, - пишут сотрудники в официальной группе учреждения в соцсети.



Получившийся результат нужно отправить на нашу почту 217990@inbox.ru.



Подробнее о конкурсе можно узнать в официальной группе музея в социальной сети «ВКонтакте».



Итоги будут подведены 26 августа. Победителя ждёт приз.

