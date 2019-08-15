Нужно придумать сюжет, сделать фото в музее - оригинальные костюмы приветствуются
В преддверии Дня фотографии музей истории Улан-Удэ объявляет конкурс «Фото в музее».
- Вам просто нужно придумать сюжет, сделать фото в музее (оригинальные костюмы приветствуются). Будем рады как одиночным, так и групповым фото, - пишут сотрудники в официальной группе учреждения в соцсети.
Получившийся результат нужно отправить на нашу почту 217990@inbox.ru.
Подробнее о конкурсе можно узнать в официальной группе музея в социальной сети «ВКонтакте».
Итоги будут подведены 26 августа. Победителя ждёт приз.
В Улан-Удэ пройдёт конкурс «Фото в музее»
Общество, Фото:
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