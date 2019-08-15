В Улан-Удэ продолжается «банный день»



Накануне в паблике ves_ulan_ude_ появился видеролик, на котором видно, как человек в спецодежде моет с помощью шланга граффити на стенах под Удинским мостом.







Пользователи Сети прокомментировали:



«А не горячей ли водой они моют?»

«Потому что скоро выборы»

«Похоже, люди всегда всем недовольны, хоть что можно делать, все равно скажут - не то и не так...»

«Граффити моют, а траву скосить не могут»



Совсем недавно в городе Совсем недавно в городе помыли знаменитый памятник Ленину на площади Советов, а до этого – Театральную площадь отмыли от шампанского после свадеб.



Горожане начали гадать, с чем связана генеральная уборка. Многие предположили, что в Бурятию приедет представители федеральных органов власти. Некоторые написали, что помывку, возможно, устроили перед грядущими выборами.





На этот раз в городе помыли граффити