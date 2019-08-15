Уроженцу посёлка Каменск «заказали» продавца пылесосов «Кирби»
В Красноярском крае вынесли приговор 33-летнему жителю города Шелехов Иркутской области, он признан виновным по ч. 3 ст. 35, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Пособничество в убийстве по найму», и 36-летнему жителю посёлка Каменск Кабанского района Бурятия за убийство по найму.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2013 году в Ленинском районе города Красноярска недалеко от автомойки был убит 38-летний мужчина, занимавшийся реализацией пылесосов «Кирби».
- Партнёр погибшего решил единолично завладеть их совместным бизнесом и с этой целью обратился к своему знакомому – 25-летнему жителю города Иркутска, заказав убийство своего коллеги за денежное вознаграждение. Знакомый согласился организовать убийство предпринимателя и в свою очередь с данным предложением обратился к своим знакомым – 31-летнему жителю Бурятии, 27-летнему жителю Шелехова и 21-летнему жителю Иркутска, которые согласились совершить преступление и по заказу его партнёра приехали из Иркутска в Красноярск, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.
Несколько дней они следили за предпринимателем по городу, а 31 октября 2013 года житель Бурятии расправился с мужчиной. Он нанёс множественные ножевые ранения у здания, где располагался офис фирмы.
- Долгое время все фигуранты уголовного дела скрывались от следствия, и только в 2017 году их местонахождение удалось установить следственно-оперативным путём. В отношении троих подозреваемых уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в Следкоме.
36-летнего жителя Бурятии суд приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима, 33-летнему жителю города Шелехов назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима
Приговоры в законную силу не вступили.
В Красноярске осудили киллера из Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нужно придумать сюжет, сделать фото в музее - оригинальные костюмы приветствуются
На этот раз в городе помыли граффити
Уроженцу посёлка Каменск «заказали» продавца пылесосов «Кирби»
Женщина не поддерживала отношения с детьми
Долг составил более трёх миллионов рублей
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа по республике местами небольшие дожди, днём возможна гроза с порывистым ветром
Праздник состоится во всех районах города
Праздник пройдёт в городе уже в седьмой раз
Купание будет запрещено с 16 августа
У неё три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали
Для туристов на берегу Байкала поставят беседки, лавочки и кострища
К участию приглашаются любительские команды
Хозяева лучших животных получат автомобили УАЗ и «Ниву»
Автор лучшей работы получит 120 000 рублей
Специалисты оценили условия проживания и работу медицинской и социальной служб