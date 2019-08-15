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В Красноярске осудили киллера из Бурятии

В Красноярске осудили киллера из Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Уроженцу посёлка Каменск «заказали» продавца пылесосов «Кирби»

В Красноярском крае вынесли приговор 33-летнему жителю города Шелехов Иркутской области, он признан виновным по ч. 3 ст. 35, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Пособничество в убийстве по найму», и 36-летнему жителю посёлка Каменск Кабанского района Бурятия за убийство по найму. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2013 году в Ленинском районе города Красноярска недалеко от автомойки был убит 38-летний мужчина, занимавшийся реализацией пылесосов «Кирби».

- Партнёр погибшего решил единолично завладеть их совместным бизнесом и с этой целью обратился к своему знакомому – 25-летнему жителю города Иркутска, заказав убийство своего коллеги за денежное вознаграждение. Знакомый согласился организовать убийство предпринимателя и в свою очередь с данным предложением обратился к своим знакомым – 31-летнему жителю Бурятии, 27-летнему жителю Шелехова и 21-летнему жителю Иркутска, которые согласились совершить преступление и по заказу его партнёра приехали из Иркутска в Красноярск, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.

Несколько дней они следили за предпринимателем по городу, а 31 октября 2013 года житель Бурятии расправился с мужчиной. Он нанёс множественные ножевые ранения у здания, где располагался офис фирмы.

- Долгое время все фигуранты уголовного дела скрывались от следствия, и только в 2017 году их местонахождение удалось установить следственно-оперативным путём. В отношении троих подозреваемых уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в Следкоме.

36-летнего жителя Бурятии суд приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима, 33-летнему жителю города Шелехов назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

Приговоры в законную силу не вступили.
приговор
 
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