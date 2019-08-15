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На севере Бурятии коммунальщики не выплатили зарплату 139 работникам

На севере Бурятии коммунальщики не выплатили зарплату 139 работникам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Долг составил более трёх миллионов рублей

Как выяснила Северобайкальская межрайонная прокуратура предприятия жилищно-коммунального хозяйства нарушали трудовое законодательство.

Установлено, что у теплоснабжающих организаций ООО «Регистр. Янчукан», ООО «Регистр. Ангоя», ООО «Регистр. Уоян», ООО «Регистр. Кичера», возглавляемых одним руководителем, за май 2019 года образовалась задолженность по заработной плате перед 139 работниками на общую сумму более 3,2 миллионов рублей.

- Межрайонным прокурором в интересах граждан в суд направлены заявления о вынесении судебных приказов на указанную сумму, которые удовлетворены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Руководителю предприятий объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, он привлечён к административной ответственности за невыплату в срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Работодателя оштрафовали на 88 тысяч рублей

После вмешательства межрайонной прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками погашена.



прокуратура
 
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