По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа по республике местами небольшие дожди, днём возможна гроза с порывистым ветром
Утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 19-24, местами 12-17 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 20-22 тепла.
В Улан-Удэ до +22
Общество, Фото:
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