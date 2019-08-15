В Улан-Удэ до +22

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа по республике местами небольшие дожди, днём возможна гроза с порывистым ветром



Утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 19-24, местами 12-17 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 20-22 тепла.



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