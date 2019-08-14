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Международные детские игры пройдут в Чите

Международные детские игры пройдут в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
На соревнования заявлено около 600 участников

Заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова и министр спорта региона Виталий Ломаев провели совместную пресс-конференцию в преддверии международных детских спортивных игр, которые пройдут в Чите с 20 по 24 августа. На соревнования заявлено около 600 участников из Республики Бурятия, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия), Монголии, Китая.

Аягма Ванчикова сообщила журналистам, что на данный момент идут последние приготовления к началу соревнований.

- В этом году местом проведения IX международных детских игры определено Забайкалье, мы подошли к вопросу ответственно. Соревновательные площадки подготовлены, пройдут яркие церемонии открытия и закрытия соревнований. Атлетов разместят в нескольких общежитиях и гостиничных комплексах, там же будет организовано питание. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности на время игр, организовано медицинское обслуживание. Мы готовы к приёму спортсменов, проведению состязаний, - сказала она.

Соревнования пройдут по десяти традиционным для международных детских игр дисциплинам – атлетика, вольная борьба, бокс, дзюдо, настольный теннис, волейбол, плавание, стрельба из лука, мини-футбол, баскетбол. Кроме того, по словам Аягмы Ванчиковой, соревнования в Чите предложат участникам несколько новых направлений.

- У нас на соревнованиях ожидается новшество, мы предлагаем для участия паралимпийские виды спорта, это игра бочча и настольный теннис. А также спортсмены будут соревноваться в бурятской национальной борьбе, - сообщила она.

Министр спорта Забайкальского края Виталий Ломаев считает, что детские игры – возможность для читинских спортсменов реализовать свой потенциал на высоком уровне.

- С нашей стороны будут выступать перспективные спортсмены, которые уже сейчас показывают высокие результаты в своих видах спорта не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Теперь у них появилась замечательная возможность показать свой уровень в состязаниях с представителями других стран. Защищать честь своей страны в любом возрасте – важный момент в жизни спортсмена, - сказал он.

Ожидается, что состязания и церемонии открытия и закрытия посетят забайкальские именитые спортсмены – такие, как чемпион мира по боксу Александр Бахтин, чемпион России 2019 года по лёгкой атлетике Андрей Попов, бронзовый призёр олимпийских игр Базаргуруев Базар и другие.

Сегодня уже составлена программа мероприятий IX международных детских игр.

Церемония открытия состоится 20 августа на стадионе «Юность» вечером, вход свободный, сообщает пресс-служба правительства края. 
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