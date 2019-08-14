Международные детские игры пройдут в Чите

На соревнования заявлено около 600 участников
Заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова и министр спорта региона Виталий Ломаев провели совместную пресс-конференцию в преддверии международных детских спортивных игр, которые пройдут в Чите с 20 по 24 августа. На соревнования заявлено около 600 участников из Республики Бурятия, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия), Монголии, Китая.
Аягма Ванчикова сообщила журналистам, что на данный момент идут последние приготовления к началу соревнований.
- В этом году местом проведения IX международных детских игры определено Забайкалье, мы подошли к вопросу ответственно. Соревновательные площадки подготовлены, пройдут яркие церемонии открытия и закрытия соревнований. Атлетов разместят в нескольких общежитиях и гостиничных комплексах, там же будет организовано питание. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности на время игр, организовано медицинское обслуживание. Мы готовы к приёму спортсменов, проведению состязаний, - сказала она.
Соревнования пройдут по десяти традиционным для международных детских игр дисциплинам – атлетика, вольная борьба, бокс, дзюдо, настольный теннис, волейбол, плавание, стрельба из лука, мини-футбол, баскетбол. Кроме того, по словам Аягмы Ванчиковой, соревнования в Чите предложат участникам несколько новых направлений.
- У нас на соревнованиях ожидается новшество, мы предлагаем для участия паралимпийские виды спорта, это игра бочча и настольный теннис. А также спортсмены будут соревноваться в бурятской национальной борьбе, - сообщила она.
Министр спорта Забайкальского края Виталий Ломаев считает, что детские игры – возможность для читинских спортсменов реализовать свой потенциал на высоком уровне.
- С нашей стороны будут выступать перспективные спортсмены, которые уже сейчас показывают высокие результаты в своих видах спорта не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Теперь у них появилась замечательная возможность показать свой уровень в состязаниях с представителями других стран. Защищать честь своей страны в любом возрасте – важный момент в жизни спортсмена, - сказал он.
Ожидается, что состязания и церемонии открытия и закрытия посетят забайкальские именитые спортсмены – такие, как чемпион мира по боксу Александр Бахтин, чемпион России 2019 года по лёгкой атлетике Андрей Попов, бронзовый призёр олимпийских игр Базаргуруев Базар и другие.
Сегодня уже составлена программа мероприятий IX международных детских игр.
Церемония открытия состоится 20 августа на стадионе «Юность» вечером, вход свободный, сообщает пресс-служба правительства края.
Международные детские игры пройдут в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На соревновании ожидается участие более 300 спортсменов
Воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ
Мужчина не получал зарплату несколько месяцев
«В целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается», отметили в ФНПР
Глава буддистов России поделился необычной фотографией в соцсети
Мальчика назвали Максимом
Существует опасность перенаселения нерпы на Байкале
Конкурс проводится по нескольким номинациям
Владельцев имущества просят убрать самовольно установленные объекты
Ущерб составил более полумиллиона рублей
Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Мальчик без воды и еды провёл в лесу четыре дня
Участники лагеря в будущем могут организовать противопожарные формирования
По результатам отборочных этапов в финал прошли 36 человек
Наркоман пытался избавиться от пакетика с гашишным маслом