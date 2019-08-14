Завтра, 15 августа, с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача холодной воды в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети диаметром 100 мм. Под отключение попадают: ДНТ «Багульник», ул. Забайкальская, 40, сообщили в МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ отключат холодную воду в ДНТ «Багульник»
Воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ
Завтра, 15 августа, с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача холодной воды в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети диаметром 100 мм. Под отключение попадают: ДНТ «Багульник», ул. Забайкальская, 40, сообщили в МУП «Водоканал».
Завтра, 15 августа, с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача холодной воды в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети диаметром 100 мм. Под отключение попадают: ДНТ «Багульник», ул. Забайкальская, 40, сообщили в МУП «Водоканал».
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На соревновании ожидается участие более 300 спортсменов
Воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ
Мужчина не получал зарплату несколько месяцев
«В целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается», отметили в ФНПР
Глава буддистов России поделился необычной фотографией в соцсети
Мальчика назвали Максимом
Существует опасность перенаселения нерпы на Байкале
Конкурс проводится по нескольким номинациям
Владельцев имущества просят убрать самовольно установленные объекты
Ущерб составил более полумиллиона рублей
Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Мальчик без воды и еды провёл в лесу четыре дня
Участники лагеря в будущем могут организовать противопожарные формирования
По результатам отборочных этапов в финал прошли 36 человек
Наркоман пытался избавиться от пакетика с гашишным маслом