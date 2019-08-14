Жителю Бурятии не выплачивали зарплату в компании в Амурской области

Мужчина не получал зарплату несколько месяцев



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель Иволгинского района с жалобой на действия работодателя в Амурской области. Мужчине не выплатили зарплату за несколько месяцев, не вернули трудовую книжку в день увольнения.



- В этой связи уполномоченный обратилась в Государственную инспекцию труда в Амурской области о проведении внеплановой проверки работодателя. Несмотря на то, что проверка длилась более 2-х месяцев, и после напоминаний в адрес инспекции удалось получить результаты проверки, - сообщили в аппарате уполномоченного.



Установлено, что работодателем грубо нарушались нормы трудового законодательства. При приёме на работу в основное производство в должности водителя работнику не был выдан на руки трудовой договор, который также оказался неподписанным.



- Трудовая книжка направлена работнику по почте в отсутствие его согласия. Согласно бухгалтерским документам, заработная плата работнику начислялась, но не выплачивалась несколько месяцев, окончательный расчёт в день увольнения не был произведён, компенсация за нарушение срока выплаты заработной платы не начислена, - продолжили здесь.



В свою защиту работодатель указал, что мужчина самовольно покинул рабочее место, о чём составлялись акты, уволен за прогулы, однако причины невыплаты заработной платы не мотивировал.



Организации выдано обязательное к исполнению предписание об устранении выявленных нарушений, а именно о выплате окончательного расчёта, начислении и выплате компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы.



«До полной выплаты обращение остается на контроле омбудсмена», заключили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

