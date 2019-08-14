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В России предложили ввести четырехднёвную рабочую неделю

В России предложили ввести четырехднёвную рабочую неделю
Общество,  Фото:pixabay.com
«В целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается», отметили в ФНПР

Федерация независимых профсоюзов России направила в министерство труда и социальной защиты России свои предложения об установлении четырёхдневной рабочей недели. 

- Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития, а в целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается, - рассказала Елена Косаковская, заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР.

Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян «в недалеком будущем… в условиях технического прогресса и роботизации производств». Он согласился с существованием проблемы системной усталости и хронических стрессов в результате переработок, подчеркнув, что работодателям следует искать новые подходы к организации рабочего времени, сообщает пресс-служба ФНПР.

Федерация также предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учётом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России. 

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