Хамбо Лама встретился с политиком Эдуардом Лимоновым и рэпером Хаски

Глава буддистов России поделился необычной фотографией в соцсети
Сегодня Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев поделился на своей странице в Facebook интересной фотографией, на которой он сидит вместе с писателем-авангардистом Эдуардом Лимоновым и рэпером Хаски.
Пост глава буддистов России подписал так: «Удивительная встреча с Лимоновым и нашим земляком Хаски».
Как сообщал «Байкал-Daily», Эдуард Лимонов проведёт
встречу с улан-удэнцами. Знаменитый писатель и политик расскажет о своем творческом пути и ответит на интересующие вопросы. Встреча состоится 19 августа в Национальной библиотеке Бурятии.
В конце июля рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил
27-минутный фильм под названием «Люцифер». Картина носит документальный характер и в то же время является своеобразным перформансом. Короткометражку сняла творческая группировка «Атака51».
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