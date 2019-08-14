Хамбо Лама встретился с политиком Эдуардом Лимоновым и рэпером Хаски



Сегодня Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев поделился на своей странице в Facebook интересной фотографией, на которой он сидит вместе с писателем-авангардистом Эдуардом Лимоновым и рэпером Хаски.



Пост глава буддистов России подписал так: «Удивительная встреча с Лимоновым и нашим земляком Хаски».



Как сообщал «Байкал-Daily», Эдуард Лимонов Как сообщал «Байкал-Daily», Эдуард Лимонов проведёт встречу с улан-удэнцами. Знаменитый писатель и политик расскажет о своем творческом пути и ответит на интересующие вопросы. Встреча состоится 19 августа в Национальной библиотеке Бурятии.