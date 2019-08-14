Мальчика назвали Максимом
8 августа 2019 года Мухоршибирский отдел ЗАГС зарегистрировал 150-го ребёнка. Им оказался мальчик Максим из семьи Алексея и Надежды.
Родителей поздравили с рождением сына, пожелали здоровья и успехов, вручили свидетельство о рождении, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.
В Мухоршибирском районе зарегистрировали 150-го малыша
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На соревновании ожидается участие более 300 спортсменов
Воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ
Мужчина не получал зарплату несколько месяцев
«В целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается», отметили в ФНПР
Глава буддистов России поделился необычной фотографией в соцсети
Мальчика назвали Максимом
Существует опасность перенаселения нерпы на Байкале
Конкурс проводится по нескольким номинациям
Владельцев имущества просят убрать самовольно установленные объекты
Ущерб составил более полумиллиона рублей
Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Мальчик без воды и еды провёл в лесу четыре дня
Участники лагеря в будущем могут организовать противопожарные формирования
По результатам отборочных этапов в финал прошли 36 человек
Наркоман пытался избавиться от пакетика с гашишным маслом