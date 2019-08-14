Владельцев имущества просят убрать самовольно установленные объекты
В Улан-Удэ самовольщиков просят убрать имущество. Администрация Советского района сообщает, что речь идёт о 4 объектах:
- торговый тонар, расположенный по адресу ул. Смолина, вблизи дома № 54 а;
- торговые прилавки, расположенные по адресу ул. Смолина, вблизи дома 54 а;
- торговый киоск, расположенный по адресу ул. Свердлова, вблизи дома № 12/г;
- торговые киоски, расположенные по адресу ул. Куйбышева, 29 а, 20, 20 а/1.
- В случае отсутствия правоустанавливающих документов лицам, самовольно разместившим объекты движимого и недвижимого имущества, необходимо осуществить снос (перенос) объектов в 5-дневный срок, - сообщают в управлении по информационной политике.
Если этого не произойдёт, то имущество вывезут на специальную площадку.
По всем вопросам можно обратиться в администрацию Советского района по адресу улица Советская 23, кабинет № 11 а и по телефону 21-40-80.
В центре Улан-Удэ уберут несколько ларьков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Существует опасность перенаселения нерпы на Байкале
Конкурс проводится по нескольким номинациям
Владельцев имущества просят убрать самовольно установленные объекты
Ущерб составил более полумиллиона рублей
Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Мальчик без воды и еды провёл в лесу четыре дня
Участники лагеря в будущем могут организовать противопожарные формирования
По результатам отборочных этапов в финал прошли 36 человек
Наркоман пытался избавиться от пакетика с гашишным маслом
Они заприметили мотоцикл, находясь в гостях у приятеля
Недалеко от посёлка Новоселенгинск состоялся исторический поход «Один день в XVII веке»
Многодетная мать лишена родительских прав
Передача овец состоялась в рамках программы «Социальная отара»
Участниками съезда стали 400 человек со всей России
Она отправилась за грибами и заблудилась