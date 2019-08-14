В центре Улан-Удэ уберут несколько ларьков

Владельцев имущества просят убрать самовольно установленные объекты



В Улан-Удэ самовольщиков просят убрать имущество. Администрация Советского района сообщает, что речь идёт о 4 объектах:



- торговый тонар, расположенный по адресу ул. Смолина, вблизи дома № 54 а;

- торговые прилавки, расположенные по адресу ул. Смолина, вблизи дома 54 а;

- торговый киоск, расположенный по адресу ул. Свердлова, вблизи дома № 12/г;

- торговые киоски, расположенные по адресу ул. Куйбышева, 29 а, 20, 20 а/1.



- В случае отсутствия правоустанавливающих документов лицам, самовольно разместившим объекты движимого и недвижимого имущества, необходимо осуществить снос (перенос) объектов в 5-дневный срок, - сообщают в управлении по информационной политике.



Если этого не произойдёт, то имущество вывезут на специальную площадку.



По всем вопросам можно обратиться в администрацию Советского района по адресу улица Советская 23, кабинет № 11 а и по телефону 21-40-80.

