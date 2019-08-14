В Иркутске пройдёт конкурс «Миллион на добрые дела»

Конкурс проводится по нескольким номинациям



С 19 августа администрация Иркутска начинает приём документов для участия в ежегодном конкурсе социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Заявки принимаются по проектам, которые были реализованы на территории Иркутска или для жителей города с 12 августа 2018 года по 12 августа 2019 года.



В конкурсе могут принять участие лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Иркутска. Заявители должны осуществлять социально значимую общественную деятельность, направленную на создание или улучшение условий жителей города.



Конкурс проводится по следующим номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск», «Иркутск для детей».



Заявки на участие принимаются с 19 августа по 27 сентября отделом реализации общественных инициатив администрации Иркутска по адресу: ул. Марата, 14, каб. 110 с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



Конкурс проводится согласно постановлению администрации города Иркутска от 12 августа 2013 г. № 031-06-2229/13 в целях выявления и поддержки лучших социально значимых проектов на территории города Иркутска и привлечения иркутян к активному участию в создании положительного имиджа города.



Конкурсная комиссия определяет 120 проектов победителей, по 30 проектов победителей в каждом административном округе города Иркутска. Приз – денежная премия: за первое место – 15000 рублей, за второе – 10000 рублей, за третье – 5000 рублей.

