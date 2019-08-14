В Бурятии с помощью фотоловушки выявили «чёрного» лесоруба









В отношении правонарушителя составлены протоколы за незаконную рубку лесных насаждений и за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



С помощью фотоловушек, лесники могут быстро установить нарушителей и использовать фотографии как доказательство в суде. Только в одно лесничество за прошлую неделю поступило 5 фотографий посетителей лесов.



Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.

В отношении правонарушителя составлены протоколы за незаконную рубку лесных насаждений и за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.С помощью фотоловушек, лесники могут быстро установить нарушителей и использовать фотографии как доказательство в суде. Только в одно лесничество за прошлую неделю поступило 5 фотографий посетителей лесов.Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефонуили на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.





В Бичурское лесничество ночью поступила фотография, на которой видно заезжающий в лес автомобиль. Прибывший на место участковый лесничий по оставленным свежим следам автомобиля нашёл нарушителя.Лесоруб уже выгружал незаконно заготовленную древесину возле дома, увидев лесничего, он сознался в незаконной рубке.Правонарушителем оказался житель Бичурского района Бурятии.Выяснилось, что мужчина заготовил около 22 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 542 тысяч рублей.Незаконно заготовленная древесина и автомобиль «ГАЗ» были изъяты.