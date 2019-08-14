В Бурятии открылся обучающий лагерь для добровольцев по борьбе с лесными пожарами

Участники лагеря в будущем могут организовать противопожарные формирования



Лагерь для пожарных-добровольцев Сибири и Дальнего Востока, которые ведут борьбу с лесными пожарами, начал работу в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира организации «Добровольческий корпус Байкала» Андрея Бородина.



- Порядка 25 добровольцев принимают участие, лагерь продлится до пятницы. Они будут проходить обучение по теории и практике тушения пожаров, научатся работать с информационными ресурсами, им предстоит познакомиться с пожарным оборудованием - ранцевыми лесными огнетушителями, мотопомпами, пожарными рукавами. Ещё одно направление - все вопросы, касающиеся безопасности: необходимость прививок, подготовка спецодежды, проведение аварийно-спасательных работ, - рассказал Андрей Бородин.



Он добавил, что лагерь проходит в рамках реализации президентского гранта «Байкальский патруль».



По словам Бородина, образовательная программа также включает работу со средствами связи, в том числе рациями, и ориентирование на местности. Организаторы лагеря рассчитывают, что волонтёры возможно станут организаторами противопожарных формирований.



