В Бурятии открылся обучающий лагерь для добровольцев по борьбе с лесными пожарами

Участники лагеря в будущем могут организовать противопожарные формирования
Лагерь для пожарных-добровольцев Сибири и Дальнего Востока, которые ведут борьбу с лесными пожарами, начал работу в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира организации «Добровольческий корпус Байкала» Андрея Бородина.
- Порядка 25 добровольцев принимают участие, лагерь продлится до пятницы. Они будут проходить обучение по теории и практике тушения пожаров, научатся работать с информационными ресурсами, им предстоит познакомиться с пожарным оборудованием - ранцевыми лесными огнетушителями, мотопомпами, пожарными рукавами. Ещё одно направление - все вопросы, касающиеся безопасности: необходимость прививок, подготовка спецодежды, проведение аварийно-спасательных работ, - рассказал Андрей Бородин.
Он добавил, что лагерь проходит в рамках реализации президентского гранта «Байкальский патруль».
По словам Бородина, образовательная программа также включает работу со средствами связи, в том числе рациями, и ориентирование на местности. Организаторы лагеря рассчитывают, что волонтёры возможно станут организаторами противопожарных формирований.
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Общество, Фото:
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