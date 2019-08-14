К участию приглашаются любительские команды
В Иркутске состоится XXX турнир по мини-футболу, посвящённый памяти известного иркутского журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны, диктора киножурнала «Новости Восточной Сибири» Льва Петровича Перминова. Матчи будут проходить с 30 августа по 1 сентября на стадионе ИРНИТУ.
Турнир проводится среди любительских команд спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений, воинских частей и других коллективов, объединённых общими интересами, невзирая на прописку. Запрещается участие в турнире игрокам, имеющим профессиональные контракты. Состав команды – десять игроков плюс тренер-представитель. Турнир проводится по правилам игры мини-футбола: два тайма по 15 минут (перерыв 5 минут). Соревнования – по круговой системе в группах. Две лучшие команды от группы выходят в плей-офф и продолжают борьбу.
Традиционно в турнире памяти Льва Петровича Перминова принимают участие команды из различных городов и посёлков Иркутской области, в том числе из северных территорий. Главный судья турнира – Эдуард Самышкин. Заседание судейской коллегии пройдёт 29 августа в 17:00 во Дворце спорта «Труд» в Иркутске.
Справка
Первый турнир памяти Льва Петровича Перминова прошёл в 1990 году, тогда его участниками стали восемь команд. Самый первый победителем турнира стал «Водник» из Усть-Кута. В разные годы проведения турнира количество участников достигало более 80 команд из различных городов и посёлков Иркутской области.
В Иркутске пройдёт турнир по мини-футболу памяти известного комментатора
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