По результатам отборочных этапов в финал прошли 36 человек
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 10 августа на рабочей площадке собрались полуфиналисты конкурса «Лидеры Улан-Удэ». Они выполняли задания, которые им давались в течение мероприятия.
Сейчас стало известно, что определены финалисты конкурса. По результатам отборочных этапов в следующий тур прошли 36 человек.
Далее лидеров ждёт следующий этап - комплексное собеседование и защита проекта, который стартует 1 сентября, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Участников кадрового конкурса поздравил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Олег Екимовский.
- Поздравляю вас с успешным прохождением в финал. Вы прошли серьёзные испытания. Надеюсь, каждый из вас получил удовольствие от участия и полезный опыт работы в команде. Уверен, что мы с вами ещё встретимся при реализации городских проектов и, возможно, в совместной работе, - отметил Олег Екимовский.
Заявки на участие в кадровом проекте подали более 700 человек. Среди них - директоры предприятий, депутаты, топ-менеджеры компаний, муниципальные и государственные служащие, руководители крупных проектов.
По итогам конкурса будут определены 10 победителей, которые получат главный приз - полугодовой курс обучения (онлайн) в международной образовательной программе SynergyMini MBA. Награждение победителей состоится 7 сентября. Организатором проекта является администрация Улан-Удэ.
В Бурятии определили финалистов конкурса «Лидеры Улан-Удэ»
Общество, Фото:
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