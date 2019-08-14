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На вокзале читинца задержали с марихуаной

На вокзале читинца задержали с марихуаной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Ему грозит до десяти лет лишения свободы

На перроне вокзала станции Чита-2 сотрудники транспортной полиции, подозревая в совершении административного правонарушения, задержали молодого человека. В ходе личного досмотра, в дорожной сумке мужчины нашли пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество – наркотическое средство «каннабис» массой 823 грамм.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере» (ч. 2 ст. 228 УК РФ), - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

Злоумышленнику грозит до десяти лет колонии со штрафом до пятисот тысяч рублей. Расследование продолжается.
наркотики Чита
 
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