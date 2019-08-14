В Иркутской области состоится фестиваль любительских театров

В мероприятии примут участие коллективы из Бохана, Усть-Ордынского, Иркутска и других городов



Открытый областной фестиваль любительских театров имени Л. В. Беспрозванного пройдёт с 16 по 22 августа в посёлке Утулик Слюдянского района Иркутской области. В юбилейном XXV фестивале примут участие 12 коллективов из городов Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Нижнеудинск, посёлков Бохан и Усть-Ордынский.



В программе мероприятия запланированы просмотры спектаклей, круглые столы, мастер-классы от членов жюри, творческие встречи для участников фестиваля. Кроме того, состоится областной семинар-практикум «Школа режиссёра», в котором примут участие 17 руководителей любительских театральных коллективов Иркутской области. Занятия для участников «Школы режиссёра» проведут квалифицированные специалисты в области театрального искусства. Это режиссёр, театральный педагог высшей категории, профессор, почётный работник образования России, обладатель множества наград, педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов Валерий Зиновьев (г. Санкт-Петербург); режиссёр, художественный руководитель БУК «Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой» Наталья Корлякова (г. Омск); театральный критик, кандидат филологических наук, профессор кафедры журналистики ИрГТУ Сергей Захарян (г. Иркутск).



По окончании семинара-практикума участники получат удостоверение государственного образца о прохождении курсов повышения квалификации. Также по итогам просмотра спектаклей театральные коллективы будут награждены дипломами и памятными сувенирами.



Жюри определит обладателей специальных дипломов «Имени Бабы Кати» (Легендарной актрисы Иркутского драматического театра 30-50 годов Екатерины Евгеньевны Барановой). Участников любительских театров наградят за лучшую актерскую работу в двух возрастных категориях. Лучшему режиссёру будет вручён диплом имени Л. В. Беспрозванного – заслуженного работника культуры России, режиссёра первого в Приангарье любительского театра «Чудак» (г. Ангарск). Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

