На соревновании ожидается участие более 300 спортсменов
С 19 по 20 августа в культурно-спортивном комплексе города Улан-Удэ состоится чемпионат Восточного военного округа по гиревому спорту и пауэрлифтингу. В соревнованиях примут участие более 300 человек из сборных команд объединений, соединений и воинских частей округа от Улан-Удэ до Петропавловска-Камчатского.
Также в рамках турнира пройдут показательные выступления и мастер-классы по силовым видам спорта, сообщает городское управление по информационной политике.
Право на проведение соревнований в столице Бурятии завоевали жители республики, проходящие военную службу в соединениях и воинских частях 36 общевойсковой армии. Спортсмены заняли первое место в чемпионате Восточного военного округа в 2018 году в Уссурийске.
Улан-Удэ примет чемпионат по гиревому спорту и пауэрлифтингу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На соревновании ожидается участие более 300 спортсменов
Воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ
Мужчина не получал зарплату несколько месяцев
«В целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается», отметили в ФНПР
Глава буддистов России поделился необычной фотографией в соцсети
Мальчика назвали Максимом
Существует опасность перенаселения нерпы на Байкале
Конкурс проводится по нескольким номинациям
Владельцев имущества просят убрать самовольно установленные объекты
Ущерб составил более полумиллиона рублей
Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Мальчик без воды и еды провёл в лесу четыре дня
Участники лагеря в будущем могут организовать противопожарные формирования
По результатам отборочных этапов в финал прошли 36 человек
Наркоман пытался избавиться от пакетика с гашишным маслом