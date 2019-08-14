Улан-Удэ примет чемпионат по гиревому спорту и пауэрлифтингу

На соревновании ожидается участие более 300 спортсменов



С 19 по 20 августа в культурно-спортивном комплексе города Улан-Удэ состоится чемпионат Восточного военного округа по гиревому спорту и пауэрлифтингу. В соревнованиях примут участие более 300 человек из сборных команд объединений, соединений и воинских частей округа от Улан-Удэ до Петропавловска-Камчатского.



Также в рамках турнира пройдут показательные выступления и мастер-классы по силовым видам спорта, сообщает городское управление по информационной политике.



Право на проведение соревнований в столице Бурятии завоевали жители республики, проходящие военную службу в соединениях и воинских частях 36 общевойсковой армии. Спортсмены заняли первое место в чемпионате Восточного военного округа в 2018 году в Уссурийске.

