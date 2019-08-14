Купание будет запрещено с 16 августа
С 16 августа городской пляж города Читы на озере Кенон завершает свою работу. Причиной закрытия стали ухудшение погодных условий, понижение среднесуточных температур воздуха до +17 градусов и охлаждение воды в озере Кенон до +19 градусов.
С этого дня на территории городского пляжа будут установлены информационные знаки «Купание запрещено». Завершит работу и стационарный медицинский пост. Охрана общественного порядка будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
В Чите закрывают городской пляж
Общество, Фото:
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