В Чите закрывают городской пляж

Общество, Фото: пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

Купание будет запрещено с 16 августа



С 16 августа городской пляж города Читы на озере Кенон завершает свою работу. Причиной закрытия стали ухудшение погодных условий, понижение среднесуточных температур воздуха до +17 градусов и охлаждение воды в озере Кенон до +19 градусов.



С этого дня на территории городского пляжа будут установлены информационные знаки «Купание запрещено». Завершит работу и стационарный медицинский пост. Охрана общественного порядка будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».

