У неё три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали
Иркутская спортсменка, мастер спорта России Надежда Колода добавила к «золоту» ещё четыре медали на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров, которые с 7 по 11 августа проходили в чешском городе Пльзень.
Надежда выиграла золотую медаль в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета на дистанции 25 метров в личном зачёте. Иркутянка успешно выступила в двух командных соревнованиях. Так, Надежда заняла первое место в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров в составе сборной России вместе с Ольгой Щемелининой из Новосибирской области и Алиной Отараевой Краснодарского края. Она также в составе сборной России с Валерией Яковлевой из Республики Адыгея и Алиной Отараевой стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Затем в последний день соревнований Надежда Колода и Андрей Чиликов из Удмуртской республики завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд.
Таким образом, на этих соревнованиях спортсменка стала обладательницей пяти наград. Как сообщалось ранее, Надежда Колода победила в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Как рассказала тренер спортсменки Галина Корзун, в настоящее время Надежда в Казани, где будет участвовать в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Чемпионат страны является одним из основных стартов для формирования сборной команды России на чемпионат и первенство Европы, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутянка завоевала 5 медалей по пулевой стрельбе в Чехии
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