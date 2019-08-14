В Улан-Удэ спаниель Арчибальд нашёл у прохожего наркотики





Однако при проверке у него был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы – гашишным маслом весом 1,6 граммов.









Подозреваемый пытался уничтожить наркотик, но не смог.



У 28-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, также установлен факт потребления наркотика.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Подозреваемый пытался уничтожить наркотик, но не смог.У 28-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, также установлен факт потребления наркотика.

Вечером 12 августа сотрудники ППС Улан-Удэ во время патрулирования заметили мужчину, схожего с подозреваемым в преступлении.Однако, когда правоохранители подошли к нему, служебно-розыскной спаниель по клике Арчибальд дал сигнал о нахождении при мужчине запрещённых веществ.Полицейский-кинолог Баярма Цымпилова с коллегой, полицейским Эрдэмом Базаровым, спросили у молодого человека о наличии у него наркотических средств либо психотропных веществ. Однако мужчина ответил отрицательно.