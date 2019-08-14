Для туристов на берегу Байкала поставят беседки, лавочки и кострища
Более 20 команд лесничеств и лесхозов со всей Бурятии примут участие в акции по обустройству мест отдыха в Кабанском районе. Лесники обустроят беседки, лавочки и кострища на берегу Байкала для жителей и туристов Бурятии.
- Установленные во время акции места отдыха снимут нагрузку с береговой территории и помогут минимизировать ущерб, наносимый людьми лесному фонду. Обустроенные во время акции места отдыха будут соответствовать всем правилам пожарной и санитарной безопасности в лесах, – рассказывает и.о. руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Стихийные, неорганизованные места отдыха являются одной из причин возникновения лесных пожаров, замусоривания территорий лесного фонда и береговой зоны озера Байкал. Целью профилактической акции «Обустройство мест отдыха и пребывания граждан в лесах» является минимизация возникновения подобных стихийных мест отдыха, улучшение санитарного состояния и предотвращение загрязнения прибрежной защитной полосы озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Кабанском районе Бурятии обустроят места отдыха
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