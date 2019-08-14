Забайкальцы увезли украденный мотоцикл на иномарке

Они заприметили мотоцикл, находясь в гостях у приятеля



Кража произошла ночью в селе Большой Тонтой Шелопугинского района Забайкальского края. Полицейские установили, что неизвестные проникли во двор дома к 28-летней местной жительнице и украли у неё мотоцикл «ИЖ-Планета-5». Пропажу девушка обнаружила только утром и несколько часов пыталась сама найти мотоцикл. После безуспешных попыток она обратилась в полицию.



Сотрудники полиции задержали злоумышленников, им оказались двое жителей соседнего села, ранее судимых за различные преступления. Они дали признательные показания. Выяснилось, что накануне мужчины приезжали в гости к мужу девушки. После этого они уехали, и вернулись, когда хозяева уснули. Они погрузили мотоцикл в машину марки «Мазда Демио» и увезли в своё село.



Мотоцикл изъят в технически исправном состоянии и возвращён потерпевшей.



По факту кражи транспортного средства возбуждено уголовное дело. Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

